Аналітики DeepState повідомили про оновлення мапи бойових дій уночі 15 жовтня. Стало відомо про те, що російські військові мали певні успіхи в Донецькій області.

Російські загарбники окупували Перебудову, Комар та Мирне. Також росіяни просунулися біля Іванівки та Воскресенки.

До слова, в етері 24 Каналу військовослужбовець сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів про штурми окупантів на Донеччині.

За його словами, російська армія намагається розблокувати свої війська в Донецькій області, йде у штурми й залучає для цього техніку. Втім, на Добропільському напрямку окупанти втратили близько 13 тисяч солдатів.

Нагадаємо, що прикордонники "Фенікса" відбили російський штурм на Донеччині 13 жовтня, знищивши танк, БТР-Т та 3 бронемашини, а також уразивши 2 танки і 6 одиниць техніки.

Окрім того, під час відбиття штурму було поранено та ліквідовано приблизно 50 окупантів.

Також стало відомо, що окупанти закатували 16-річних Данила Дахова та Павла Гримака з тимчасово окупованого Мелітополя. Юнаків звинуватили у тероризмі, а тіла досі не повернули.