Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Могут готовить серьезную атаку, – полковник ВСУ в запасе об уничтожении ГУР российской РЛС "Небо"

Какие потери врага на 27 октября?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • Личного состава – около 1 136 890 (+800) человек,
  • танков – 11 293 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 480 (+3);
  • артиллерийских систем – 34 036 (+34);
  • РСЗВ – 1 527 (+1);
  • средств ПВО – 1 230 (+0);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 74 946 (+547);
  • крылатых ракет – 3 880 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 65 655 (+138);
  • специальной техники – 3 981 (+0).


Потери врага на 27 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян: последние новости

  • В воскресенье, 26 октября, стало известно, что спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки", использовав беспилотники, атаковали 3 радиолокационных станции врага и десантный катер оккупантов во временно оккупированном Крыму.

  • Так, этот раз под ударом разведчиков оказались: РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", РЛС П-18 "Терек", РЛС 55Ж6У "Небо-У" и десантный катер "БК-16".

  • К слову, в течение 25 октября потери российских захватчиков составили 900 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 18 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 214 беспилотных летательных аппаратов и 81 единицу автомобильной техники оккупантов.