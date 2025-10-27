Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:



Потери врага на 27 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

В воскресенье, 26 октября, стало известно, что спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки", использовав беспилотники, атаковали 3 радиолокационных станции врага и десантный катер оккупантов во временно оккупированном Крыму.

Так, этот раз под ударом разведчиков оказались: РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", РЛС П-18 "Терек", РЛС 55Ж6У "Небо-У" и десантный катер "БК-16".