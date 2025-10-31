Еще 970 оккупантов и более 850 единиц техники и вооружения: потери России по состоянию на 31 октября

В целом войска России уменьшились уже на 1 141 830 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России по состоянию на 31 октября?
С начала полномасштабного вторжения потери России достигают примерно:
- личного состава – около 1 141 830 (+970) человек;
- танков – 11 310 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 519 (+5);
- артиллерийских систем – 34 128 (+39);
- РСЗО – 1 533 (+2);
- средств ПВО – 1 233 (+1);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 76 355 (+648);
- крылатых ракет – 3 917 (+37);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 111 (+118);
- специальной техники – 3 986 (+0).
Потери врага на 31 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери России: последние новости
За прошедшие сутки, 30 октября, россияне потеряли 960 военных,
29 октября ВСУ поразили два нефтеперерабатывающих завода в Ульяновской области и республике Марий Эл, а также газоперерабатывающий завод в Буденновске.
В тот же день ударные беспилотники СБУ попали в ЗРК "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС в оккупированном Крыму.