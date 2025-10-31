укррус
Еще 970 оккупантов и более 850 единиц техники и вооружения: потери России по состоянию на 31 октября

София Рожик
Основные тезисы
  • За последние сутки украинские силы ликвидировали 970 российских оккупантов.
  • Потери техники и вооружения России составили более 850 единиц.
Потери России по состоянию на 31 октября - 24 Канал
Потери России по состоянию на 31 октября / Фото Getty Images

Армия страны-террористки продолжает уменьшаться на фронте в Украине. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 970 оккупантов.

В целом войска России уменьшились уже на 1 141 830 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 31 октября?

С начала полномасштабного вторжения потери России достигают примерно:

  • личного состава – около 1 141 830 (+970) человек;
  • танков – 11 310 (+5);
  • боевых бронированных машин – 23 519 (+5);
  • артиллерийских систем – 34 128 (+39);
  • РСЗО – 1 533 (+2);
  • средств ПВО – 1 233 (+1);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 76 355 (+648);
  • крылатых ракет – 3 917 (+37);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 66 111 (+118);
  • специальной техники – 3 986 (+0).

Потери России 31 октября

Потери врага на 31 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

