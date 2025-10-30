Только за прошедшие сутки россияне потеряли на войне против Украины примерно 960 своих военных. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери несет враг в Украине?
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают примерно:
- Личного состава – около 1 140 860 (+960) человек;
- танков – 11 305 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 514 (+3);
- артиллерийских систем – 34 089 (+25);
- РСЗО – 1 531 (+1);
- средств ПВО – 1 232 (+2);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 75 707 (+340);
- крылатых ракет – 3 880 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 65 993 (+128);
- спецтехники – 3 986 (+0).
Потери врага на 30 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Недавние успешные удары по силам России
Силы обороны Украины атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Ульяновской области и Марий Эл, а также газоперерабатывающий завод в Буденновске. Там раздавались взрывы, были пожары.
27 октября российские войска провели механизированную атаку вблизи Доброполья, привлекая 29 бронемашин. Операция длилась более шести часов, однако благодаря подготовленным позициям, минированию и слаженной работе украинских подразделений наступление удалось остановить.
Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала 2025 года потери российской армии достигли ориентировочно 346 тысяч погибших и раненых.