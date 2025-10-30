Только за прошедшие сутки россияне потеряли на войне против Украины примерно 960 своих военных. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Москву снова атакуют дроны: в городе – взрывы, аэропорты закрываются

Какие потери несет враг в Украине?

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают примерно:

  • Личного состава – около 1 140 860 (+960) человек;
  • танков – 11 305 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 514 (+3);
  • артиллерийских систем – 34 089 (+25);
  • РСЗО – 1 531 (+1);
  • средств ПВО – 1 232 (+2);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 75 707 (+340);
  • крылатых ракет – 3 880 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 65 993 (+128);
  • спецтехники – 3 986 (+0).

Потери врага на 30 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Недавние успешные удары по силам России