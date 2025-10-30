Лише минулої доби росіяни втратили на війні проти України приблизно 960 своїх військових. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати несе ворог в Україні?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають приблизно:
- Особового складу – близько 1 140 860 (+960) осіб;
- танків – 11 305 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 514 (+3);
- артилерійських систем – 34 089 (+25);
- РСЗВ – 1 531 (+1);
- засобів ППО – 1 232 (+2);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 75 707 (+340);
- крилатих ракет – 3 880 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 65 993 (+128);
- спецальної техніки – 3 986 (+0).
Втрати ворога на 30 жовтня 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нещодавні успішні удари по силах Росії
Сили оборони України атакували два нафтопереробні заводи в Ульяновській області та Марій Ел, а також газопереробний завод у Будьонновську. Там лунали вибухи, були пожежі.
27 жовтня російські війська провели механізовану атаку поблизу Добропілля, залучивши 29 бронемашин. Операція тривала понад шість годин, однак завдяки підготовленим позиціям, мінуванню і злагодженій роботі українських підрозділів наступ вдалося зупинити.
Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку 2025 року втрати російської армії сягнули орієнтовно 346 тисяч загиблих та поранених.