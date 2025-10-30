Лише минулої доби росіяни втратили на війні проти України приблизно 960 своїх військових. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати несе ворог в Україні?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають приблизно:

  • Особового складу – близько 1 140 860 (+960) осіб;
  • танків – 11 305 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 514 (+3);
  • артилерійських систем – 34 089 (+25);
  • РСЗВ – 1 531 (+1);
  • засобів ППО – 1 232 (+2);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 75 707 (+340);
  • крилатих ракет – 3 880 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 65 993 (+128);
  • спецальної техніки – 3 986 (+0).

Втрати ворога на 30 жовтня 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нещодавні успішні удари по силах Росії