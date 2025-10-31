Какие санкции ввел Зеленский?
Новый указ касается применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Президента Украины.
Первый указ касается пророссийских пропагандистов – 14 физических лиц, которые оправдывают войну, отрицают оккупацию украинских территорий и финансируются за счет доходов от угольной промышленности на временно оккупированной территории Донбасса.
Вторым указом введены санкции против производителей и поставщиков российского ВПК – 10 физических лиц и 31 юридических – резидентов России, Китая и Ирана. Среди них – компании и их руководители и владельцы, которые связаны с поставками в Россию оборудования и компонентов в обход санкций.
Также санкции применены к государственным органам и юридическим лицам Ирана, которые поставляли в Россию военную продукцию.
Что известно о спаде ВПК России?
По данным Росстата, производство в отраслях, связанных с ВПК, перешло к стагнации или сокращению, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ The Moscow Times.
В частности, выпуск "других транспортных средств", включая танки и БМП, в сентябре замедлился более чем в 10 раз – с 61,2% в августе до 6% в сентябре. В 2023 году этот показатель вырос на 29%, а в 2024 – на 34,2%.
Производство "готовых металлических изделий", то есть большинства видов вооружения упало на 1,6% в этом году, хотя в прошлом году демонстрировало рост аж в 31,6%.
В целом темпы роста военной промышленности России упали с 2,4% в августе до 0,4% в сентябре. Российские финансисты считают, что проблемы отрасли связаны с ограничениями бюджета.
Какие санкции против России ввела Украина?
В начале октября Владимир Зеленский ввел санкции против компаний и лиц, которые приносят прибыли военной машине России, синхронизируя их с японскими санкциями. В список попали 8 физических и 14 юридических лиц.
В сентябре Президент Зеленский утвердил санкции против 37 физических и 35 юридических лиц, поддерживающих российский ВПК и теневой флот. Санкции охватывают IT-компании, предприятия, которые поставляют оборудование для ВПК России, и лиц, помогающих обходить санкции, в частности гражданина Великобритании.
В июне Зеленский ввел новые санкции против 13 физических и 8 юридических лиц, которые ведут бизнес на временно оккупированной территории Украины. Санкции касаются, в частности, бывших депутатов Артема Дмитрука и Александра Онищенко, а также компаний, зарегистрированных на Кипре и в России.