Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ главы государства.

Читайте также "Знают рецепт" – Зеленский заявил, что ЕС и странам G7 известно, как "нанести удар" по Кремлю

Кто попал под санкции

Владимир Зеленский заявил, что новые санкции касаются 13 физических и 8 юридических лиц, которые ведут бизнес на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму, а также помогают оправдывать агрессию.

И это сегодня только начало большей работы по санкциям против подобных лиц. Есть информация от специальных служб – будем реагировать принципиально,

– подчеркнул президент.

По его словам, вскоре также будут следующие санкционные решения.

Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина активно выявляет схемы, которые работают в пользу россиян, и блокирует их деятельность. Также ведется работа над тем, чтобы полностью синхронизировать украинские санкции с решениями партнеров.

Справедливость должна брать верх во всех юрисдикциях и реально ограничивать всех, кто выбрал Россию и войну,

– подытожил Владимир Зеленский.

Известно, что под санкции попал бывший народный депутат Артем Дмитрук. В Украине его подозревают в нападении на правоохранителя и военнослужащего. После побега Дмитрука в Великобританию его объявили в международный розыск и заочно арестовали. Сейчас прокуратура готовит пакет документов для его экстрадиции.

Также в список внесли бывшего народного депутата Александра Онищенко. В 2021 году сообщалось, что он получил гражданство России.

Среди компаний, попавших под санкции, 6 зарегистрированы на Кипре, а еще 2 – в России.