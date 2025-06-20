Зеленский призвал партнеров к санкциям против России

Украинский президент подчеркнул, что Россия продолжает тактику целенаправленного террора против украинцев, пишет 24 Канал со ссылкой на соцсеть главы государства.

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Зеленский подчеркнул, что конкретно за эту тактику Москва должна получить сильный ответ. Более того, этот ответ должен ощутимо ударить по всей России и ее возможностях продолжать войну.

Страны "семерки" и ЕС знают рецепт: сильное давление, санкции против энергетики и теневого флота, прайскеп 30 долларов за российскую нефть,

– написал президент Украины.

Важно! Согласно словам Владимира Зеленского, чем "быстрее больные в Кремле потеряют возможность финансировать войну, тем больше жизней сможем спасти в Украине".