Зеленский ввел в действие новые санкции

Указ вступает в силу со дня его опубликования, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт ОП.

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Решение СНБО касается лиц и компаний, которые привлечены к производству и поставке таких дронов:

"Герань";

"Орлан-10";

"SuperCam";

FPV-систем.

Также, согласно указу Зеленского, санкции касаются людей и организаций, производящих для "шахедов" комплектующие.

Заметьте! Кроме того, под санкции попали участники схем импорта деталей для БПЛА "Бандероль", которые поставляются через ООО "Алабуга Машинери" и подсанкционное АО "Кронштадт".