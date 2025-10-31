Які санкції запровадив Зеленський?
Новий указ стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Президента України.
Перший указ стосується проросійських пропагандистів – 14 фізичних осіб, які виправдовують війну, заперечують окупацію українських територій і фінансуються коштом прибутків від вугільної промисловості на тимчасово окупованій території Донбасу.
Другим указом запроваджені санкції проти виробників і постачальників російського ВПК – 10 фізичних осіб і 31 юридичнтх – резидентів Росії, Китаю та Ірану. Серед них – компанії та їх керівники й власники, які пов’язані з постачанням до Росії обладнання та компонентів в обхід санкцій.
Також санкції застосовані до державних органів та юридичних осіб Ірану, які постачали в Росію військову продукцію.
Що відомо про спад ВПК Росії?
За даними Росстату, виробництво у галузях, пов’язаних із ВПК, перейшло до стагнації або скорочення, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ The Moscow Times.
Зокрема, випуск "інших транспортних засобів", включно з танками та БМП, у вересні сповільнився більш ніж у 10 разів – з 61,2% у серпні до 6% у вересні. У 2023 році цей показник зріс на 29%, а у 2024 – на 34,2%.
Виробництво "готових металічних виробів", тобто більшості видів озброєння впало на 1,6% в цьому році, хоча минулого року демонструвало ріст аж у 31,6%.
Загалом темпи зростання військової промисловості Росії впали з 2,4% у серпні до 0,4% у вересні. Російські фінансисти вважають, що проблеми галузі пов’язані з обмеженнями бюджету.
Які санкції проти Росії запровадила Україна?
На початку жовтня Володимир Зеленський запровадив санкції проти компаній та осіб, які приносять прибутки воєнній машині Росії, синхронізуючи їх з японськими санкціями. До списку потрапили 8 фізичних та 14 юридичних осіб.
У вересні Президент Зеленський затвердив санкції проти 37 фізичних та 35 юридичних осіб, що підтримують російський ВПК і тіньовий флот. Санкції охоплюють IT-компанії, підприємства, які постачають обладнання для ВПК Росії, та осіб, що допомагають обходити санкції, зокрема громадянина Великої Британії.
У червні Зеленський запровадив нові санкції проти 13 фізичних та 8 юридичних осіб, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України. Санкції стосуються, зокрема, колишніх депутатів Артема Дмитрука та Олександра Онищенка, а також компаній, зареєстрованих на Кіпрі та в Росії.