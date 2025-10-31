Які санкції запровадив Зеленський?

Новий указ стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Президента України.

Дивіться також Завдяки санкціям дефіцит бюджету Росії зросте до 100 мільярдів доларів, – Зеленський

Перший указ стосується проросійських пропагандистів – 14 фізичних осіб, які виправдовують війну, заперечують окупацію українських територій і фінансуються коштом прибутків від вугільної промисловості на тимчасово окупованій території Донбасу.

Другим указом запроваджені санкції проти виробників і постачальників російського ВПК – 10 фізичних осіб і 31 юридичнтх – резидентів Росії, Китаю та Ірану. Серед них – компанії та їх керівники й власники, які пов’язані з постачанням до Росії обладнання та компонентів в обхід санкцій.

Також санкції застосовані до державних органів та юридичних осіб Ірану, які постачали в Росію військову продукцію.

Що відомо про спад ВПК Росії?

За даними Росстату, виробництво у галузях, пов’язаних із ВПК, перейшло до стагнації або скорочення, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ The Moscow Times.

Зокрема, випуск "інших транспортних засобів", включно з танками та БМП, у вересні сповільнився більш ніж у 10 разів – з 61,2% у серпні до 6% у вересні. У 2023 році цей показник зріс на 29%, а у 2024 – на 34,2%.

Виробництво "готових металічних виробів", тобто більшості видів озброєння впало на 1,6% в цьому році, хоча минулого року демонструвало ріст аж у 31,6%.

Загалом темпи зростання військової промисловості Росії впали з 2,4% у серпні до 0,4% у вересні. Російські фінансисти вважають, що проблеми галузі пов’язані з обмеженнями бюджету.

Які санкції проти Росії запровадила Україна?