Именно этот город сейчас является ключевым для оккупантов. Соответствующее заявление сделал президент Зеленский на брифинге в пятницу, 31 октября, передает 24 Канал.

Актуально До 100 тысяч россиян: полковник запаса указал на угрозу для ВСУ возле Покровска

Как Зеленский комментирует ситуацию в Покровске?

Как утверждает глава государства, в Покровске нет никакого окружения украинских военных. Он подчеркнул, что ситуация остается под контролем. Однако вражеские войска имеют четкую задачу достичь результата на этом направлении.

Потому что они не смогли взять Сумы, не смогли взять Купянск. Они понимают, что Купянск проиграют. Они будут бороться за Покровск,

– сказал Зеленский.

Несмотря на то, что оккупанты проводят штурмовые действия по нескольким направлениям, говорить о преимуществе россиян нет оснований.

Как отмечают командиры, риск попасть в кольцо противника исключен, ведь все действия спланированы с учетом безопасности подразделений.

Владимир Зеленский сравнил ситуацию с событиями во время Курской операции, когда российская пропаганда распространяла ложные заявления о "тысячах украинцев в окружении".

На самом деле украинские силы уверенно держат позиции, не позволяя противнику установить контроль в Покровском направлении.

Вниманию! Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.

Последние новости с фронта