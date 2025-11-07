Теперь военкоматы больше не принимают документы для оформления отсрочки. Их нужно подавать онлайн – через "Резерв+" или офлайн – через ЦНАП, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
Смотрите также Мобилизация по-новому: как проверить, есть ли штраф от ТЦК и "сняться" с розыска
Куда подавать бумажные документы для оформления отсрочки?
Если тип отсрочки еще не переведен в цифровой формат, человек не пользуется смартфоном или имеет только бумажные документы – заявление можно подать в любом удобном ЦНАП.
Администратор ЦНАП принимает и сканирует документы, после чего передает их в электронном виде в соответствующий ТЦК и СП, который принимает решение.
После рассмотрения заявления пользователь приложения "Резерв+" получает уведомление, а отметка об отсрочке автоматически появляется в электронном военно-учетном документе.
Повторно обращаться в ЦНАП не нужно. Администратор также сообщает заявителю по телефону о результате и, при необходимости, может распечатать электронный военно-учетный документ с отметкой об отсрочке.
Обратите внимание! С 1 ноября автоматически будут продлевать все отсрочки, основания для которых можно подтвердить в государственных реестрах или которые не могут измениться со временем.
Какие отсрочки уже можно оформлять через "Резерв+"?
Сегодня в "Резерв+" можно оформить 10 основных отсрочек для таких категорий:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители трех и более детей до 18 лет в одном браке;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет:
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;
- студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны;
- научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.
- отец или мать, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если другой из родителей умер или утратил родительские права.