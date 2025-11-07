Теперь военкоматы больше не принимают документы для оформления отсрочки. Их нужно подавать онлайн – через "Резерв+" или офлайн – через ЦНАП, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Смотрите также Мобилизация по-новому: как проверить, есть ли штраф от ТЦК и "сняться" с розыска

Куда подавать бумажные документы для оформления отсрочки?

Если тип отсрочки еще не переведен в цифровой формат, человек не пользуется смартфоном или имеет только бумажные документы – заявление можно подать в любом удобном ЦНАП.

Администратор ЦНАП принимает и сканирует документы, после чего передает их в электронном виде в соответствующий ТЦК и СП, который принимает решение.

После рассмотрения заявления пользователь приложения "Резерв+" получает уведомление, а отметка об отсрочке автоматически появляется в электронном военно-учетном документе.

Повторно обращаться в ЦНАП не нужно. Администратор также сообщает заявителю по телефону о результате и, при необходимости, может распечатать электронный военно-учетный документ с отметкой об отсрочке.

Обратите внимание! С 1 ноября автоматически будут продлевать все отсрочки, основания для которых можно подтвердить в государственных реестрах или которые не могут измениться со временем.

Какие отсрочки уже можно оформлять через "Резерв+"?

Сегодня в "Резерв+" можно оформить 10 основных отсрочек для таких категорий: