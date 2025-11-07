Тепер військкомати більше не приймають документи для оформлення відстрочки. Їх потрібно подавати онлайн – через "Резерв+" або офлайн – через ЦНАП, передає 24 Канал із посиланням на Міноборони.
Куди подавати паперові документи для оформлення відстрочки?
Якщо тип відстрочки ще не переведений у цифровий формат, людина не користується смартфоном або має лише паперові документи – заяву можна подати у будь-якому зручному ЦНАП.
Адміністратор ЦНАП приймає та сканує документи, після чого передає їх в електронному вигляді до відповідного ТЦК та СП, який ухвалює рішення.
Після розгляду заяви користувач застосунку "Резерв+" отримує сповіщення, а відмітка про відстрочку автоматично з'являється в електронному військово-обліковому документі.
Повторно звертатися до ЦНАП не потрібно. Адміністратор також повідомляє заявника телефоном про результат і, за потреби, може роздрукувати електронний військово-обліковий документ із відміткою про відстрочку.
Зверніть увагу! З 1 листопада автоматично продовжуватимуть усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити в державних реєстрах або які не можуть змінитися з часом.
Які відстрочки вже можна оформляти через "Резерв+"?
Сьогодні в "Резерв+" можна оформити 10 основних відстрочок для таких категорій:
- люди з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби;
- батьки трьох і більше дітей до 18 років в одному шлюбі;
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років:
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
- жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;
- студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни;
- наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки.
- батько або мати, які виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.