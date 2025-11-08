Осіб не можна мобілізувати до ЗСУ лише за наявності статусу обвинуваченої або засудженої за тяжкі чи корупційні злочини. Якщо людина лише підозрюється у злочині, заборони на мобілізацію немає, передає 24 Канал із посиланням на адвоката Дар'ю Тарасенко.
Коли людину, яка вчинила злочин, можна мобілізувати?
Сьогодні в Україні діє заборона на комплектування ЗСУ та інших військових формувань особами, які обвинувачуються або мають непогашену судимість за:
- злочини проти національної безпеки України;
- умисне вбивство двох і більше осіб, або вбивство з особливою жорстокістю, або у поєднанні із зґвалтуванням чи сексуальним насильством, або за особливо тяжкі корупційні злочини;
- зґвалтування та інші сексуальні насильства, домагання неповнолітніх;
- терористичні акти, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, посягання на життя працівників правоохоронних органів або військовослужбовців.
Якщо особа займала важливу державну посаду і була засуджена за корупцію чи інші тяжкі злочини, закон теж забороняє її призивати до ЗСУ.
Зверніть увагу! Закон не передбачає автоматичного виключення засуджених осіб з військового обліку. Водночас людину можна звільнити з військової служби, якщо обвинувачувальний вирок набрав законної сили, і особу засуджено до позбавлення волі.
Щодо людей, у яких судимість погашена, то після відбуття покарання і закінчення певного терміну вони вважаються несудимими. Отже, їх можна мобілізувати.
Якщо особа лише обвинувачується, і до неї не застосовано запобіжний захід, теоретично її теж можна мобілізувати. Закон не передбачає відстрочки для таких випадків.
Що відомо про мобілізацію засуджених в Україні?
- У 2024 році в Україні дозволили мобілізацію осіб, засуджених за нетяжкі злочини. Для цього потрібне рішення суду, добровільна згода ув'язненого, письмова згода командира військової частини, до якої може бути направлений засуджений, позитивні результати медичного огляду у виправній установі та далі – ВЛК, не менше як 3 роки залишку строку покарання.
- Служба таких мобілізованих відбувається у спеціальних підрозділах.
- Засуджені, мобілізовані до ЗСУ, мають право на звільнення від покарання після проходження військової служби за контрактом, дострокове погашення судимості після завершення служби, виплату грошового забезпечення, як інші військові, отримання медичної допомоги та соціальні гарантії у разі поранення чи загибелі.