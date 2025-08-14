Как изменился официальный курс злотого?
14 августа официальный курс злотого вырос до – 11,43 гривны (+15 копеек, по сравнению с 13 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Что произошло с курсом злотого в банках и обменниках?
По данным "Минфина", средний банковский курс злотого вырос так:
- покупка – 11 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 13 августа);
- продажа – 11,58 гривны за злотый (+10 копеек).
В обменниках курс вырос так:
- покупка – 11,30 гривны за злотый (+2 копейки);
- продажа – 11,40 гривны за злотый (без изменений).
Какая сумма гривен нужна, чтобы купить 100 злотых?
- чтобы купить 100 злотых в банке, нужно ориентировочно – 1 158 гривен;
- для приобретения 100 злотых в обменнике необходимо уже – 1 140 гривен.
Какую сумму можно получить при сдаче 100 злотых?
- если сдавать 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 100 гривен;
- при сдаче 100 злотых в обменнике, есть возможность выручить примерно – 1 130 гривен.