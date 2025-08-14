Какую помощь смогут получить пенсионеры без пенсии?

Министр Денис Улютин утверждает, что отсутствие устойчивой модели пенсионного обеспечения и является причиной недоверия среди населения. В частности, это один из основных факторов почему люди не хотят платить взносы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Читайте также Неожиданно пошел вверх: как изменился курс злотого в середине августа

Денис Улютин Министр социальной политики, семьи и единства Что мы предлагаем? Во-первых, гарантировать базовую государственную выплату всем, кто достиг 65 лет, независимо от трудового стажа. Человек не должен остаться без поддержки.

Улютин говорит, что основными проблемами в пенсионной системе Украины сейчас являются:

низкие выплаты;

дефицитность;

отсутствие накопительной части пенсии;

чрезмерное количество спецпенсий.

Пенсионная реформа должна исправить эту ситуацию. Кроме внедрения указанных гарантированных выплат, планируется: