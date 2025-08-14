Какую помощь смогут получить пенсионеры без пенсии?

Министр Денис Улютин утверждает, что отсутствие устойчивой модели пенсионного обеспечения и является причиной недоверия среди населения. В частности, это один из основных факторов почему люди не хотят платить взносы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Денис Улютин

Министр социальной политики, семьи и единства

Что мы предлагаем? Во-первых, гарантировать базовую государственную выплату всем, кто достиг 65 лет, независимо от трудового стажа. Человек не должен остаться без поддержки.

Улютин говорит, что основными проблемами в пенсионной системе Украины сейчас являются:

  • низкие выплаты;
  • дефицитность;
  • отсутствие накопительной части пенсии;
  • чрезмерное количество спецпенсий.

Пенсионная реформа должна исправить эту ситуацию. Кроме внедрения указанных гарантированных выплат, планируется:

  • изменить солидарную систему, чтобы пенсионеры получали столько, сколько внесли;
  • внедрение накопительной системы;
  • осуществление справедливого распределения объема средств, собранных через ЕСВ в конкретном году, таким образом удастся создать бездефицитную систему.