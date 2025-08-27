Какое наказание назначается за неуплату алиментов?

Все наказания для тех, кто не платит алименты, призваны защитить интересы ребенка, пишет 24 Канал со ссылкой на Судебную власть Украины.

За задолженность по алиментам, придется заплатить пеню 1% и штраф, который зависит от времени наличия долга:

за 1 год – 20% от общей суммы задолженности (за год);

за 2 года – 30% суммы;

за 3 года – 50% суммы.

Исполнитель имеет право наложить определенные ограничения для должника, если:

сумма долга превышает платежи за 4 месяца;

если же речь идет о ребенке с инвалидностью, определяющий срок – 3 месяца.

Какие ограничения могут быть введены:

ограничения на выезд за границу;

пользование оружием и охоту;

управление транспортными средствами.

Предусмотрена ли за долг по алиментам административная и уголовная ответственность?

Административная ответственность

Если задолженность превышает сумму платежей за 6 месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению, лицу могут назначить общественно полезные работы на срок от 120 до 200 часов. Если же это нарушение повторяется, наказание становится жестче. В таком случае оно достигает от 240 до 360 часов.

Уголовная ответственность

В случае злостного уклонения от уплаты алиментов, могут быть введены следующие санкции:

общественные работы на срок от 80 до 120 часов;

или арест до 3 месяцев;

или ограничение свободы на срок до 2 лет.

То же деяние, совершенное лицом, ранее судимым за преступление наказывается общественными работами на срок от 120 до 240 часов или арестом на срок от 3-х до 6-ти месяцев, или ограничением свободы на срок от 2-х до 3-х лет,

– отмечается в сообщении.

Может ли задолженность по алиментам повлиять на отсрочку? Если общий размер задолженности превышает сумму платежей за 3 месяца, отсрочка во время мобилизации оформляться не может. Речь идет о случаях, когда лицо пытается получить отсрочку, потому что является отцом 3 детей.

Есть ли в Украине проблема с алиментами?

Статистика Опендатабот показывает, что количество задолженностей по алиментам только растет. По состоянию на июль 2025 года, всего есть 187 116 производств по этому вопросу.

Это на 14% больше, чем до начала полномасштабного вторжения. На 23 246 производств за неуплату алиментов вырос ЕРБ в целом за более чем 3 года большой войны,

– отмечает Опендатабот.

Что известно об этих производствах: