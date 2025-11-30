Действительно ли есть списание с пенсии?

Юрист АО "EvrikaLaw" Андрей Шелих в комментарии для 24 Канала объяснил, что списание действительно существуют, но только в рамках закона. В частности, механизм отчислений с пенсий определяется Законом Украины "Об исполнительном производстве".

Если человек имеет долги или обязательства по уплате алиментов, исполнительная служба имеет право обратить взыскание на его доходы, в том числе и на пенсию.

Андрей Шелих Юрист АО "EvrikaLaw" При наличии оснований закон предусматривает обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и другие доходы должника.

Впрочем, даже в таких ситуациях существуют жесткие ограничения, которые нельзя нарушать. По словам специалиста, при взыскании алиментов отчисления не могут превышать 50% пенсии.

По другим видам взысканий (долги) лимит установлен на уровне 20% от размера пенсий. То есть независимо от количества исполнительных производств и сумм долга, отчисления из пенсии не могут превышать указанные лимиты,

– сказал Шелих.

Как обжаловать списание с пенсии?

Если же пенсионер столкнулся с неправомерным списанием пенсии, то такие действия можно обжаловать, замечает юрист. Должник имеет право подать жалобу в:

вышестоящий орган государственной исполнительной службы;

территориальный орган Министерства юстиции Украины с целью проверки законности осуществленных отчислений.

Кроме того, каждый гражданин имеет законное право обратиться в суд, если считает, что его пенсионные права были нарушены. Судебная защита это действенный инструмент, который позволяет обжаловать неправомерные действия или решения органов власти, восстановить выплаты или вернуть удержанные средства.

Когда может еще перестать поступать пенсия: коротко о главном