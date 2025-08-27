Яке покарання призначається за несплату аліментів?

Усі покарання для тих, хто не сплачує аліменти, покликані захистити інтереси дитини, пише 24 Канал з посиланням на Судову владу України.

За заборгованість по аліментах, доведеться сплатити пеню 1% та штраф, який залежить від часу наявності боргу:

за 1 рік – 20% від загальної суми заборгованості (за рік);

за 2 роки – 30% суми;

за 3 роки – 50% суми.

Виконавець має право накласти певні обмеження для боржника, якщо:

сума боргу перевищує платежі за 4 місяці;

якщо ж йдеться про дитину з інвалідністю, визначальний термін – 3 місяці.

Які обмеження можуть бути введені:

обмеження на виїзд за кордон;

користування зброєю та полювання;

керування транспортними засобами.

Чи передбачена за борг по аліментах адміністративна та кримінальна відповідальність?

Адміністративна відповідальність

Якщо заборгованість перевищує суму платежів за 6 місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, особі можуть призначити суспільно корисні роботи на строк від 120 до 200 годин. Якщо ж це порушення повторюється, покарання стає жорсткішим. В такому випадку воно сягає від 240 до 360 годин.

Кримінальна відповідальність

У випадку злісного ухилення від сплати аліментів, можуть бути введені такі санкції:

громадські роботи на строк від 80 до 120 годин;

або арешт до 3 місяців;

чи обмеження волі на строк до 2 років.

Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за злочин карається громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин або арештом на строк від 3-х до 6-ти місяців, або обмеженням волі на строк від 2-х до 3-х років,

– зазначається у повідомленні.

Чи може заборгованість по аліментах вплинути на відстрочку? Якщо загальний розмір заборгованості перевищує суму платежів за 3 місяці, відстрочка під час мобілізації оформлюватись не може. Йдеться про випадки, коли особа намагається отримати відтермінування, бо є батьком 3 дітей.

Чи є в Україні проблема з аліментами?

Статистика Опендатабот показує, що кількість заборгованостей по аліментах лише зростає. Станом на липень 2025 року, загалом є 187 116 проваджень з цього питання.

Це на 14% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. На 23 246 проваджень за несплату аліментів виріс ЄРБ загалом за понад 3 роки великої війни,

– зазначає Опендатабот.

Що відомо про ці провадження: