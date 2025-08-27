Яке покарання призначається за несплату аліментів?
Усі покарання для тих, хто не сплачує аліменти, покликані захистити інтереси дитини, пише 24 Канал з посиланням на Судову владу України.
За заборгованість по аліментах, доведеться сплатити пеню 1% та штраф, який залежить від часу наявності боргу:
- за 1 рік – 20% від загальної суми заборгованості (за рік);
- за 2 роки – 30% суми;
- за 3 роки – 50% суми.
Виконавець має право накласти певні обмеження для боржника, якщо:
- сума боргу перевищує платежі за 4 місяці;
- якщо ж йдеться про дитину з інвалідністю, визначальний термін – 3 місяці.
Які обмеження можуть бути введені:
- обмеження на виїзд за кордон;
- користування зброєю та полювання;
- керування транспортними засобами.
Чи передбачена за борг по аліментах адміністративна та кримінальна відповідальність?
- Адміністративна відповідальність
Якщо заборгованість перевищує суму платежів за 6 місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, особі можуть призначити суспільно корисні роботи на строк від 120 до 200 годин. Якщо ж це порушення повторюється, покарання стає жорсткішим. В такому випадку воно сягає від 240 до 360 годин.
- Кримінальна відповідальність
У випадку злісного ухилення від сплати аліментів, можуть бути введені такі санкції:
- громадські роботи на строк від 80 до 120 годин;
- або арешт до 3 місяців;
- чи обмеження волі на строк до 2 років.
Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за злочин карається громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин або арештом на строк від 3-х до 6-ти місяців, або обмеженням волі на строк від 2-х до 3-х років,
– зазначається у повідомленні.
Чи може заборгованість по аліментах вплинути на відстрочку?
Якщо загальний розмір заборгованості перевищує суму платежів за 3 місяці, відстрочка під час мобілізації оформлюватись не може. Йдеться про випадки, коли особа намагається отримати відтермінування, бо є батьком 3 дітей.
Чи є в Україні проблема з аліментами?
Статистика Опендатабот показує, що кількість заборгованостей по аліментах лише зростає. Станом на липень 2025 року, загалом є 187 116 проваджень з цього питання.
Це на 14% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. На 23 246 проваджень за несплату аліментів виріс ЄРБ загалом за понад 3 роки великої війни,
– зазначає Опендатабот.
Що відомо про ці провадження:
- 91% проваджень проти чоловіків, 9% – проти жінок;
- 86% проваджень відкрито проти громадян віком 25 – 45 років;
- найбільша кількість проваджень через несплату аліментів у Дніпропетровські області – 26 268.