Чи зростуть зарплати педагогів у вересні?

Попри відсутність підвищення посадових окладів, освітяни все ж отримають збільшені виплати завдяки новим нормам уряду. Постанова Кабміну "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" передбачає подвоєння доплати "за несприятливі умови праці", нагадує 24 Канал.

Цікаво Прогнози погіршились: мінімалка українців буде меншою, ніж очікували

З 1 вересня ця надбавка зросте з 1 000 до 2 000 гривень щомісяця. Вона буде нараховуватися:

усім учителям незалежно від предмета та кількості годин;

директорам і заступникам із педагогічним навантаженням;

працівникам із частковою зайнятістю;

педагогам по всій території України.

Важливо, що ця виплата є обов’язковою та не залежить від результатів роботи школи чи особистих показників.

Які нові правила виходу на пенсію для вчителів?

Також з цього року діють нові правила виходу педагогів на пенсію. Для призначення виплат за віком необхідний мінімальний стаж 32 роки як для жінок, так і для чоловіків, що фактично означає продовження роботи ще на один рік.

Чи є інші види матеріальної підтримки вчителів У 2025 році для вчителів та науково-педагогічних працівників збережено право на одноразову допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу. Її можуть отримати навіть пенсіонери, але не працівники, які працюють за сумісництвом.

Що відомо про зарплати в Україні: коротко про головне