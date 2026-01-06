Коли треба обирати між пенсією та зарплатою?

Основний виняток стосується пенсій за вислугу років, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Громадяни, які отримують цей вид пенсії, не можуть поєднувати її із заробітком, якщо продовжують працювати на тих же посадах, які спочатку давали їм право на дострокову пенсію.

У таких випадках вони мають обрати між зарплатою та пенсією. Це можуть бути:

артисти;

медики;

працівники освіти;

військові;

працівники прокуратури;

поліцейські;

працівники авіації;

спортсмени та інші.

Яку суму отримують на пенсії за вислугу років?

Сума пенсії за вислугу років в Україні індивідуальна, залежить від професії (військові, поліцейські, вчителі, лікарі), тривалості стажу та розміру зарплати:

Для військових, поліцейських, прокурорів: від 50% до 70% від грошового забезпечення (окладу, надбавок), із підвищенням на 1-3% за кожен рік стажу понад мінімальний (20 – 25 років).

від 50% до 70% від грошового забезпечення (окладу, надбавок), із підвищенням на 1-3% за кожен рік стажу понад мінімальний (20 – 25 років). Для інших категорій: розраховується за формулою ПФУ. Вона враховує індивідуальний коефіцієнт заробітку вчителя, тривалість його стажу, а також середню заробітну плату в країні за три попередні роки перед виходом на пенсію.

Які ще види пенсій є в Україні?