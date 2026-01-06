Коли треба обирати між пенсією та зарплатою?
Основний виняток стосується пенсій за вислугу років, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Громадяни, які отримують цей вид пенсії, не можуть поєднувати її із заробітком, якщо продовжують працювати на тих же посадах, які спочатку давали їм право на дострокову пенсію.
У таких випадках вони мають обрати між зарплатою та пенсією. Це можуть бути:
- артисти;
- медики;
- працівники освіти;
- військові;
- працівники прокуратури;
- поліцейські;
- працівники авіації;
- спортсмени та інші.
Яку суму отримують на пенсії за вислугу років?
Сума пенсії за вислугу років в Україні індивідуальна, залежить від професії (військові, поліцейські, вчителі, лікарі), тривалості стажу та розміру зарплати:
- Для військових, поліцейських, прокурорів: від 50% до 70% від грошового забезпечення (окладу, надбавок), із підвищенням на 1-3% за кожен рік стажу понад мінімальний (20 – 25 років).
- Для інших категорій: розраховується за формулою ПФУ. Вона враховує індивідуальний коефіцієнт заробітку вчителя, тривалість його стажу, а також середню заробітну плату в країні за три попередні роки перед виходом на пенсію.
Які ще види пенсій є в Україні?
Основний вид пенсійних виплат в Україні – пенсія за віком. У 2026 році для виходу на пенсію в Україні потрібна мінімальна тривалість страхового стажу: 33 роки для 60-річних, 23 роки для 63-річних, і 15 років для 65-річних.
Друге – пенсія по втраті годувальника, що призначається непрацездатним членам сім'ї за умови достатнього страхового стажу годувальника на день смерті. Розмір пенсії залежить від кількості осіб, які на неї претендують: одному члену сім'ї – 50%, двом і більше – 100% пенсії за віком померлого годувальника.
Третій вид виплат – пенсія по інвалідності. Вона призначається відповідно до групи інвалідності ( І, ІІ чи ІІІ) та відсотка від пенсії за віком, з урахуванням страхового стажу.