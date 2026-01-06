Когда надо выбирать между пенсией и зарплатой?
Основное исключение касается пенсий за выслугу лет, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Граждане, которые получают этот вид пенсии, не могут сочетать ее с заработком, если продолжают работать на тех же должностях, которые сначала давали им право на досрочную пенсию.
В таких случаях они должны выбрать между зарплатой и пенсией. Это могут быть:
- артисты;
- медики;
- работники образования;
- военные;
- работники прокуратуры;
- полицейские;
- работники авиации;
- спортсмены и другие.
Какую сумму получают на пенсии за выслугу лет?
Сумма пенсии за выслугу лет в Украине индивидуальная, зависит от профессии (военные, полицейские, учителя, врачи), продолжительности стажа и размера зарплаты:
- Для военных, полицейских, прокуроров: от 50% до 70% от денежного обеспечения (оклада, надбавок), с повышением на 1-3% за каждый год стажа сверх минимального (20 – 25 лет).
- Для других категорий: рассчитывается по формуле ПФУ. Она учитывает индивидуальный коэффициент заработка учителя, продолжительность его стажа, а также среднюю заработную плату в стране за три предыдущих года перед выходом на пенсию.
Какие еще виды пенсий есть в Украине?
Основной вид пенсионных выплат в Украине – пенсия по возрасту. В 2026 году для выхода на пенсию в Украине нужна минимальная продолжительность страхового стажа: 33 года для 60-летних, 23 года для 63-летних, и 15 лет для 65-летних.
Второе – пенсия по потере кормильца, назначаемая нетрудоспособным членам семьи при условии достаточного страхового стажа кормильца на день смерти. Размер пенсии зависит от количества лиц, которые на нее претендуют: одному члену семьи – 50%, двум и более – 100% пенсии по возрасту умершего кормильца.
Третий вид выплат – пенсия по инвалидности. Она назначается в соответствии с группой инвалидности (I, II или III) и процента от пенсии по возрасту, с учетом страхового стажа.