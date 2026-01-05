Почему запись в трудовой могут не учесть?

К такому выводу пришел Верховный Суд Украины при рассмотрении дела №300/8132/23, передает 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Смотрите также Какая будет пенсия, если проработал 30 лет официально

При рассмотрении дела судьи решили, что записи в трудовой книжке должны пройти дополнительную проверку, если имеются обоснованные сомнения в их достоверности:

когда периоды работы не соответствуют "жизненному циклу" компании;

если отсутствуют данные об уплате страховых взносов и т. п.

Таким образом, по мнению суда, сама по себе запись в трудовые автоматически не гарантирует подтверждение стажа.

В чем заключалась суть дела?

Пенсионный спор возник между Пенсионным фондом и украинцем, который обратился за назначением пенсии по возрасту. Мужчина работал на предприятии "Мишель" с 1992 по 2003 год и хотел, чтобы ему учли этот период в стаж, необходимого для пенсионных выплат.

В январе 2023 года ему назначили пенсию, но уже в сентябре того же года ПФУ отменил свое решение, отказав мужчине в выплате. Фонд аргументировал отказ такими основаниями:

отсутствием подтверждения стажа по данным персонифицированного учета;

сомнениями относительно достоверности записи в трудовой, поскольку предприятие ликвидировали в 2002 году, а книжке увольнение датировалось 2004 годом;

отсутствием на печати компании идентификационного кода.

Однако пенсионер подал в суд и указал, что трудовая книжка не является основным документом для подтверждения страхового стажа. К тому же он, мол, не отвечает за ошибки, которые мог сделать работодатель при ее оформлении.

Стоит знать! В первой и апелляционной инстанции суды поддержали пенсионера и признали решение ПФУ незаконным. Фонд обязали еще раз рассмотреть спорный стаж.

Какую позицию занял Верховный Суд?

Но Верховный Суд решил иначе, частично поддержав ПФУ. Он выделил основные акценты:

Трудовая книжка остается основным, хотя и не единственным доказательством страхового стажа.

В случае сомнений относительно достоверности записей в ней, Пенсионный фонд и суды должны проверить эти данные с использованием других доказательств.

Если период работы не соответствует "жизненному циклу" предприятия – это существенное обстоятельство.

Расхождения в деле пенсионера требуют дополнительного выяснения, поскольку сроки ликвидации предприятия и его увольнения с него не совпадают.

Отсутствие кода ЕГРПОУ на печати может быть основанием для проверки достоверности записи в трудовой.

Само по себе оно не может быть главной причиной для отказа в стаже, однако в совокупности с другими обстоятельствами может говорить о возможных ошибках в оформлении документов

Уплата страховых взносов имеет принципиальное значение для учета страхового стажа.

По закону, к пенсии учитывается страховой стаж при условии уплаты взносов в эти периоды работы. Подтвердить уплату этих взносов могут первичные бухгалтерские документы.

В итоге Суд отменил решение судов первой и апелляционной инстанций, а дело направил на новое рассмотрение. Во время него должны всесторонне проверить спорный стаж пенсионера.

Обратите внимание! У ПФУ настаивают, что основным документом, который подтверждает стаж работы человека, является трудовая книжка.

Что еще нужно знать о стаже?