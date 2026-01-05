Какая будет пенсия, если имеешь стаж 30 лет?

Для того, чтобы уйти на пенсию, нужно приобрести минимум стажа, который зависит от возраста, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

По состоянию на 2026 год, эти минимумы следующие:

для выхода на пенсию в 60 лет в 2026 году , нужно приобрести как минимум – 33 года страхового стажа;

в 2026 году нужно приобрести как минимум – 33 года страхового стажа; в 63 года – 23 года страхового стажа;

– 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Напомним! Требования к количеству стажа выросли для 60 и 63 лет с 1 января 2026 года.

30 лет стажа недостаточно, чтобы выйти на пенсию в 60 лет. Зато в 63 и 65 лет это сделать возможно.

Рассчитаем пенсию с учетом таких факторов:

лицо выходит на заслуженный отдых на общих условиях;

имел доход – 10 тысяч гривен.

В 63 года, при указанных условиях, пенсия будет примерно – 3,9 тысячи гривен.



Размер пенсии, если стаж 30 лет и доход 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Ощутимо большей будет выплата в 65 лет. Она составит почти – 4,3 тысячи гривен.



Какая пенсия при зарплате 10 000 гривен и стаже 30 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор

Важно! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

