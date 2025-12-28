Какой будет пенсия, если имеешь 42 года стажа?

Чтобы выйти на пенсию, нужно приобрести достаточно стажа для определенного возраста, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Минимумы в 2025 такие:

для того, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно приобрести минимум – 32 года страхового стажа;

нужно приобрести минимум – 32 года страхового стажа; в 63 года – 22 года страхового стажа;

– 22 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

То есть 42 лет достаточно, чтобы уйти на пенсию в любом возрасте сейчас. Кроме этого, при расчете выплаты учтем следующие факторы:

лицо имело доход 10 000 гривен;

идет на заслуженный отдых на общих условиях.

Если особа, при указанных условиях, решила уйти на пенсию в 60 лет, то ее выплата будет примерно – 4,7 тысячи гривен.



Размер пенсии, если стаж 42 года и доход 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

В 63 года пенсия будет несколько больше. Она составит почти – 5,6 тысячи гривен.



Какой размер пенсии, если стаж 42 года и зарплата 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Самая большая выплата будет в 65. Она составит уже ориентировочно – 6,1 тысячи гривен.



Какая будет пенсия при стаже 42 года и зарплате 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Важно! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

