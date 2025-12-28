Якою буде пенсія, якщо маєш 42 роки стажу?

Аби вийти на пенсію, потрібно набути достатньо стажу для певного віку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Мінімуми у 2025 такі:

для того, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, потрібно набути щонайменше – 32 роки страхового стажу;

потрібно набути щонайменше – 32 роки страхового стажу; у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

– 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Тобто 42 років достатньо, аби піти на пенсію у будь-якому віці зараз. Окрім цього, при розрахунку виплати врахуємо такі фактори:

особа мала дохід 10 000 гривень;

йде на заслужений відпочинок на загальних умовах.

Якщо особа, за вказаних умов, вирішила піти на пенсію у 60 років, то її виплата буде приблизно – 4,7 тисячі гривень.



Розмір пенсії, якщо стаж 42 роки та дохід 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

В 63 роки пенсія буде дещо більша. Вона складе майже – 5,6 тисячі гривень.



Який розмір пенсії, якщо стаж 42 роки та зарплата 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Найбільша виплата буде в 65. Вона складе уже орієнтовно – 6,1 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при стажі 42 роки та зарплаті 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

