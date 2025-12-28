Якою буде пенсія, якщо маєш 42 роки стажу?
Аби вийти на пенсію, потрібно набути достатньо стажу для певного віку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Мінімуми у 2025 такі:
- для того, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, потрібно набути щонайменше – 32 роки страхового стажу;
- у 63 роки – 22 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
Тобто 42 років достатньо, аби піти на пенсію у будь-якому віці зараз. Окрім цього, при розрахунку виплати врахуємо такі фактори:
- особа мала дохід 10 000 гривень;
- йде на заслужений відпочинок на загальних умовах.
Якщо особа, за вказаних умов, вирішила піти на пенсію у 60 років, то її виплата буде приблизно – 4,7 тисячі гривень.
Розмір пенсії, якщо стаж 42 роки та дохід 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
В 63 роки пенсія буде дещо більша. Вона складе майже – 5,6 тисячі гривень.
Який розмір пенсії, якщо стаж 42 роки та зарплата 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
Найбільша виплата буде в 65. Вона складе уже орієнтовно – 6,1 тисячі гривень.
Яка буде пенсія при стажі 42 роки та зарплаті 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?
Українці мають змогу збільшити свою пенсію. Для цього існують різного роду доплати. Зокрема, за віком. Наприклад, вікову надбавку нараховують частині пенсіонерів старше 70 років.
В загальний розмір пенсії зараховують не весь стаж. Наразі враховується лише період, за який сплачено страхові внески. Якщо ви влаштовані неофіційно, то і сподіватись на зарахування стажу за цей час не варто.