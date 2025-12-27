Які роки роботи не зарахують до стажу?

Не всі роки роботи й інші періоди життя враховуються для нарахування пенсії. Про це уточнює Пенсійний фонд, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Перерахунок буде не для всіх: кому з працюючих пенсіонерів підвищать пенсію у 2026

Зокрема, якщо працівник офіційно не оформлений, а роботодавець не сплачував страхові внески, цей час "згорає" та не додається до пенсійного стажу. Аналогічно, якщо внески сплачувалися неповністю, місяць роботи зараховується лише пропорційно сплаченим дням, а за їх відсутності не враховується зовсім.

Довідково: Ще однією причиною втрати стажу може стати відсутність записів у трудовій книжці: якщо період роботи не підтверджений документально, Пенсійний фонд його не зарахує.

До того ж навчання у вишах до 2004 року без запису в трудовій книжці не включається до стажу, а робота за цивільно-правовими договорами до 2016 року часто залишалася без сплати внесків, тому такі місяці теж не враховуються.

І нарешті, якщо людина працювала за кордоном, але Україна не має з цією країною договору про взаємне визнання страхового стажу, цей період також не зараховується.

Звернуть увагу! Навіть дрібні технічні помилки, як от неточні дані, відсутність печаток або неправильні записи, можуть стати причиною того, що стаж "зникне" зі звітів Пенсійного фонду

Які періоди стажу зараховуються навіть без страхових внесків?

Деякі періоди зберігають статус страхового стажу, навіть якщо внески не сплачувалися:

Військова служба та мобілізація. Час служби зараховується до загального стажу та стажу за спеціальністю. Робоче місце зберігається, а мобілізація не зменшує пенсію.

Періоди простою. За умови сплати мінімального страхового внеску роботодавцем вони включаються до стажу.

Сумісництво та суміщення посад. Робота на двох посадах також зараховується.

Цікаво! Декретна відпустка по догляду за дитиною до 3 років також зараховується до страхового стажу для пенсії, навіть якщо під час цього періоду зарплата не виплачувалася. Головна умова це сплата єдиного соціального внеску роботодавцем.

Як підтвердити страховий стаж до 2004 року?