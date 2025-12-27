Какие годы работы не засчитают в стаж?

Не все годы работы и другие периоды жизни учитываются для начисления пенсии. Об этом уточняет Пенсионный фонд, сообщает 24 Канал.

В частности, если работник официально не оформлен, а работодатель не платил страховые взносы, это время "сгорает" и не добавляется к пенсионному стажу. Аналогично, если взносы уплачивались не полностью, месяц работы засчитывается только пропорционально уплаченным дням, а при их отсутствии не учитывается вовсе.

Справочно: Еще одной причиной потери стажа может стать отсутствие записей в трудовой книжке: если период работы не подтвержден документально, Пенсионный фонд его не засчитает.

К тому же обучение в вузах до 2004 года без записи в трудовой книжке не включается в стаж, а работа по гражданско-правовым договорам до 2016 года часто оставалась без уплаты взносов, поэтому такие месяцы тоже не учитываются.

И наконец, если человек работал за границей, но Украина не имеет с этой страной договора о взаимном признании страхового стажа, этот период также не засчитывается.

Обратите внимание! Даже мелкие технические ошибки, вроде неточных данных, отсутствие печатей или неправильные записи, могут стать причиной того, что стаж "исчезнет" из отчетов Пенсионного фонда

Какие периоды стажа засчитываются даже без страховых взносов?

Некоторые периоды сохраняют статус страхового стажа, даже если взносы не уплачивались:

Военная служба и мобилизация. Время службы засчитывается в общий стаж и стаж по специальности. Рабочее место сохраняется, а мобилизация не уменьшает пенсию.

Периоды простоя. При условии уплаты минимального страхового взноса работодателем они включаются в стаж.

Совместительство и совмещение должностей. Работа на двух должностях также засчитывается.

Интересно! Декретный отпуск по уходу за ребенком до 3 лет также засчитывается в страховой стаж для пенсии, даже если во время этого периода зарплата не выплачивалась. Главное условие это уплата единого социального взноса работодателем.

Как подтвердить страховой стаж до 2004 года?