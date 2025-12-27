Когда пересчитают пенсии работающих пенсионеров?

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам в 2026 году состоится автоматически с 1 апреля для тех, кто после назначения или предыдущего пересмотра выплат накопил не менее 24 месяцев страхового стажа, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Интересно Пенсия в Польше для украинцев: сколько минимально можно получать

Механизм перерасчета предусматривает выбор самого выгодного варианта для пенсионера. Если нынешняя официальная зарплата ниже той, что учитывалась ранее, размер выплаты увеличат только за счет дополнительного стажа.

Важно! В случае более высокого заработка при перерасчете при перерасчете учтут и стаж, а также обновленный доход, обеспечивающий большую прибавку.

При этом, обращаться в Пенсионный фонд не нужно, ведь обновление будет проводиться на основании данных реестров.

На сколько вырастет размер пенсии работающих пенсионеров?

Стоит учитывать, что перерасчет пенсий работающим пенсионерам 2026 года не является индексацией и не имеет фиксированного процента повышения, отмечает ПФУ. Размер доплаты определяется индивидуально.

Из-за сроков представления отчетности работодателями фактическое начисление средств может произойти позже, однако выплаты осуществляются с учетом периода с апреля.

Финансирование этого перерасчета обеспечено государственным бюджетом на 2026 год, в котором на пенсионные выплаты предусмотрено более 1,27 триллиона гривен. Это позволяет правительству гарантировать стабильные выплаты и плановое корректировки пенсий для работающих пенсионеров.

Что еще надо знать работающим пенсионерам: коротко о главном