Коли перерахують пенсії працюючих пенсіонерів?

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам у 2026 році відбудеться автоматично з 1 квітня для тих, хто після призначення або попереднього перегляду виплат накопичив не менше 24 місяців страхового стажу, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

Механізм перерахунку передбачає вибір найвигіднішого варіанта для пенсіонера. Якщо нинішня офіційна зарплата нижча за ту, що враховувалася раніше, розмір виплати збільшать лише за рахунок додаткового стажу.

Важливо! У разі вищого заробітку при перерахунку врахують і стаж, а також оновлений дохід, що забезпечує більшу надбавку.

При цьому, звертатися до Пенсійного фонду не потрібно, адже оновлення проводитиметься на підставі даних реєстрів.

На скільки зросте розмір пенсії працюючих пенсіонерів?

Варто враховувати, що перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам 2026 не є індексацією та не має фіксованого відсотка підвищення, зауважує ПФУ. Розмір доплати визначається індивідуально.

Через строки подання звітності роботодавцями фактичне нарахування коштів може відбутися пізніше, однак виплати здійснюються з урахуванням періоду з квітня.

Фінансування цього перерахунку забезпечене державним бюджетом на 2026 рік, у якому на пенсійні виплати передбачено понад 1,27 трильйона гривень. Це дозволяє уряду гарантувати стабільні виплати та планове коригування пенсій для працюючих пенсіонерів.

