Як впливає працевлаштування на пенсію

Тобто, поки особа продовжує працювати, її пенсія буде меншою, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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З пенсією за вислугою років ситуація ще складніша. Пенсіонер може її отримувати лише у певних випадках, при виході на роботу.

Пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. У разі працевлаштування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється та поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи,

– наголошує ПФУ.

Розберемося на прикладі:

вчитель може вийти на пенсію за вислугою років, досягнувши певного віку та набувши необхідної кількості стажу;

а от асистент вчителя не має права на пенсію за вислугою років.

Відповідно, якщо пенсіонер працював вчителем, вийшов на пенсію за вислугою років і вирішив повернутись на роботу на ту ж посаду, його пенсійна виплата скасовується. Але така особа має змогу і надалі отримувати свої пенсійні виплати. Для цього їй просто потрібно працювати на тій посаді, що не передбачає вихід на пенсію за вислугою років, до прикладу, асистентом.