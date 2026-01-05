Чому запис у трудовій можуть не врахувати?
До такого висновку прийшов Верховний Суд України під час розгляду справи №300/8132/23, передає 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету.
Під час розгляду справи судді вирішили, що записи у трудовій книжці мають пройти додаткову перевірку, якщо наявні обґрунтовані сумніви щодо їх достовірності:
- коли періоди роботи не відповідають "життєвому циклу" компанії;
- якщо відсутні дані про сплату страхових внесків тощо.
Таким чином, на думку суду, сам по собі запис у трудові автоматично не гарантує підтвердження стажу.
У чому полягала суть справи?
Пенсійний спір виник між Пенсійним фондом та українцем, який звернувся за призначенням пенсії за віком. Чоловік працював на підприємстві "Мішель" з 1992 по 2003 рік і хотів, щоб йому врахували цей період до стажу, необхідного для пенсійних виплат.
У січні 2023 року йому призначили пенсію, але вже у вересні того ж року ПФУ скасував своє рішення, відмовивши чоловікові у виплаті. Фонд аргументував відмову такими підставами:
- відсутністю підтвердження стажу за даними персоніфікованого обліку;
- сумнівами щодо достовірності запису у трудовій, оскільки підприємство ліквідували у 2002 році, а книжці звільнення датувалося 2004 роком;
- відсутністю на печатці компанії ідентифікаційного коду.
Проте пенсіонер подав в суд і вказав, що трудова книжка не є основним документом для підтвердження страхового стажу. До того ж він, мовляв, не відповідає за помилки, які міг зробити роботодавець під час її оформлення.
Варто знати! У першій та апеляційній інстанції суди підтримали пенсіонера і визнали рішення ПФУ незаконним. Фонд зобов'язали ще раз розглянути спірний стаж.
Яку позицію зайняв Верховний Суд?
Та Верховний Суд вирішив інакше, частково підтримавши ПФУ. Він виділив основі акценти:
- Трудова книжка залишається основним, хоча і не єдиним доказом страхового стажу.
У разі сумнівів щодо достовірності записів у ній, Пенсійний фонд та суди повинні перевірити ці дані з використанням інших доказів.
- Якщо період роботи не відповідає "життєвому циклу" підприємства – це істотна обставина.
Розбіжності у справі пенсіонера потребують додаткового з’ясування, оскільки терміни ліквідації підприємства і його звільнення з нього не збігаються.
- Відсутність коду ЄДРПОУ на печатці може бути підставою для перевірки достовірності запису у трудовій.
Сама по собі вона не може бути головною причиною для відмови у стажі, однак у сукупності з іншими обставинами може говорити про можливі помилки в оформленні документів
- Сплата страхових внесків має принципове значення для врахування страхового стажу.
За законом, до пенсії враховується страховий стаж за умови сплати внесків у ці періоди роботи. Підтвердити сплату цих внесків можуть первинні бухгалтерські документи.
У підсумку Суд скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій, а справу направив на новий розгляд. Під час нього мають всебічно перевірити спірний стаж пенсіонера.
Зауважте! У ПФУ наполягають, що основним документом, який підтверджує стаж роботи людини, є трудова книжка.
Що ще потрібно знати про стаж?
Мінімальний страховий стаж для отримання пенсії за віком в Україні у 2026 році збільшився. Тепер для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу, для 63 років – не менше 23 років, а пенсія у 65 років буде доступна при наявності 15 років стажу.
Закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачає поступове зростання вимог до обов’язкового страхового стажу протягом наступних трьох років. До 2028 року стаж для отримання пенсії збільшуватиметься щороку на один рік.
У 2027 році для пенсії у 60 років мінімальний стаж становитиме 34 роки, а для 63 років – 24 роки. У 2028 році умови стануть ще суворішими: для 60-річних – 35 років стажу, для 63-річних – 25 років. При цьому мінімальний стаж для виходу на пенсію у 65 років залишиться незмінним і становитиме 15 років.
Також українці матимуть можливість докупити відсутній страховий стаж. З 1 січня 2026 року вартість зарахування страхового стажу зростає. Мінімальний страховий внесок для такого зарахування складе 1 902,34 гривні на місяць.