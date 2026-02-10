Все детали объяснило издание Delfi.lt. По словам министра внутренних дел Владислава Кондратовича, решение о внесении этого изменения приняли с учетом многочисленных просьб украинцев.

Смотрите также Новая помощь от союзников: Литва собрала более 10 тысяч евро в поддержку Украины

Владислав Кондратович отметил, что МВД получило много обращений от украинцев с просьбой сдавать экзамены на родном языке.

Поэтому не могли остаться равнодушными. Большинство этих людей приехали в Литву, спасаясь от широкомасштабной войны в Украине. Чтобы обеспечить им доступность государственных услуг, мы таким образом выражаем солидарность с Украиной и ее гражданами,

– отметил министр.

Желающие сдать теоретический экзамен по вождению могут зарегистрироваться онлайн в центре Regitra.

Интересно! В январе 2026 года было проведено 10 823 теоретических экзамена:



9 926 – на литовском языке,

815 – на английском,

68 – на польском,

6 – на французском,

8 – на испанском.

Почему литовцы массово едут в Польшу?

Ранее мы писали, что литовцы все чаще ездят в Польшу за покупками из-за значительной разницы в ценах на топливо и продукты, в частности, на сливочное масло. Сливочное масло в Польше стоит значительно дешевле, чем в Литве, что делает его популярным товаром для литовских покупателей, которые скупают его большими партиями.

Экономисты объясняют ситуацию тем, что в Европейском Союзе сейчас существуют значительные запасы сливочного масла, и с осени прошлого года цены на него постепенно снижаются. Впрочем, Литва стала исключением: там стоимость продукта, наоборот, продолжила расти.