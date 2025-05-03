Нові правила отримання пенсії за кордоном

З 20 березня порядок отримання пенсій для українців за кордоном спростили, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ. Відтепер пенсіонери можуть отримати свої виплати на рахунок будь-якого банку України, за умови проходження фізичної ідентифікації.

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Такі вимоги встановили для підтвердження того, що пенсіонер за кордоном живий, і кошти пенсії зі своєї картки отримує саме він.

Способи ідентифікації:

Особисто звернутися до найближчого українського консульства та отримати документ. Потім написати заяву в довільній формі про продовження виплати пенсій та разом з документом відправити поштою на відділення ПФУ за місцем реєстрації;

Віддалено авторизуватися в електронному кабінеті ПФУ за допомогою "Дія.Підпис";

Пройти ідентифікацію по відеозв’язку через Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp або Zoom.

Як вперше отримати виплати, якщо досягли пенсійного віку за кордоном

Українці, які досягли пенсійного віку за кордоном, можуть подати заявку онлайн за допомогою електронного порталу ПФУ. Як це зробити:

Увійдіть у свій кабінет на сайті Пенсійного фонду за допомогою КЕП. Перейдіть до розділу "Заява на призначення пенсії". Заповніть анкету (персональні дані, адресні дані, дані документів, що посвідчують особу, контактні дані тощо). Прикріпіть скан-копії необхідних документів. Підпишіть заяву за допомогою КЕП та надішліть в електронному вигляді до Пенсійного фонду.

Після цього заяву розглянуть та повідомлять про рішення через електронний кабінет.

Важливо! Право на пенсію за віком у 2025 році мають українці, яким виповнилося: 60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу, 63 роки – не менше 22 років стажу, 65 років – менш як 15 років стажу.