Украинка, по имени Светлана уже более 3 лет живет в Люксембурге вместе с тремя детьми. О своем опыте жизни за границей она рассказала на странице в инстаграме с ником @family_mishki.

Как украинка живет в Люксембурге?

Женщина призналась, что за это время не стала “влюбленной” в страну, однако бесконечно благодарна ей за поддержку и безопасность, которые она получила во время войны. В своем обращении женщина отметила, что ее удивляет критика со стороны некоторых украинцев, которые находятся в безопасных странах, но говорят о них негативно.

Меня, если честно, удивляют те украинцы, которые живут в безопасных странах и потом на эти страны говорят нехорошо. Мы уже 3,5 года живем в Люксембурге и буду откровенна: я не влюблена в эту страну... Но есть то, за что я благодарна безгранично,

– сказала Светлана.

Прежде всего, по словам украинки, это безопасность для ее семьи. Светлана рассказала, что больше всего ценит возможность жить без страха за детей. Также украинка отметила, что Люксембург дает возможности и взрослым – пройти курсы, обучения и попробовать построить новую жизнь.

Интересно! Как пишет luxtimes.lu, более 4 200 украинцев находятся в Люксембурге под временной защитой по состоянию на 2025 год. Этот статус позволяет им легально жить и работать в стране. При этом примерно 1 000 человек, которые приехали после начала полномасштабной войны, уже покинули Люксембург. Однако неизвестно, вернулись ли они в Украину или переехали в другие страны.

Какой была реакция соцсетей?

Под видео Светланы украинцы начали активно обсуждать тему отношения к беженцам в разных странах Европы. Некоторые пользователи согласились с ее словами о благодарности к стране, которая приютила беженцев.

В каких странах Европы украинских беженцев стало меньше?

По состоянию на конец 2025 года 4,35 миллионов украинцев имели статус временной защиты в ЕС. Однако в последнее время количество украинских беженцев уменьшилось во Франции, Эстонии, Латвии и Бельгии.