Вопрос переходного периода для украинцев после завершения действия временной защиты в Германии пока остается открытым – он будет, однако неизвестно, сколько он продлится и на каких условиях, пишет DW.

Интересно На Майорке и Ибице планируют новые жесткие правила: туристам там не рады

Что следует знать украинским беженцам в Германии?

О том, что Германия пока не имеет планов на внедрение специального статуса для украинцев, заявил в Берлине Ганс-Ульрих Бенра, руководитель группы по вопросам Украины в Федеральном министерстве внутренних дел.

В Германии украинцы могут иметь различные разрешения на проживание – и Берлин уже призывает тех беженцев, которые хотели бы остаться в стране и в дальнейшем, менять свой статус самостоятельно. При этом затягивать с этим не стоит, ведь наплыв заявлений в различные ведомства в последний момент приведет к замедлению обработки документов, ведь учреждения уже сейчас работают на пределе возможностей.

Получить другой статус и право на проживание в Германии могут, например, квалифицированные специалисты – но для этого нужно работать и знать немецкий язык. Значительно сложнее остаться после завершения войны в Германии будет людям, работающих в низкооплачиваемом секторе, или не работают вообще.

Сейчас в Германии проживает 1,3 миллиона украинских беженцев – это больше всего во всей Европе, пишет People in Need.

Что еще следует знать украинцам за рубежом?