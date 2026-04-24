Сейчас всего 15% опрошенных со всего мира людей мечтают переехать в США на постоянной основе. При этом в 2007 и 2009 году показатель был значительно выше – о переезде в Америку мечтала почти четверть населения мира, пишет The Hill.

Последний раз опрос проводили в 2017 году, и тогда 18% респондентов заявили, что США были бы их основным выбором для переезда за границу.

Почему все меньше людей хотят переезжать в США?

Среди людей из стран Латинской Америки, Карибского бассейна и Африки к югу от Сахары США все еще остаются наиболее желаемым местом для переезда. Сразу же за Соединенными Штатами идет Канада, а тогда Германия.

Также 4% иностранцев выбрали как желаемые для переезда Австралию, Испании, Францию, Великобританию и Японию.

А вот по США, то спад желания переехать туда наиболее заметен в странах Латинской Америки, и особенно в Мексике – несмотря на то, что ранее именно в этих регионах фиксировали больше всего желания к переезду.

Данные за 2025 год свидетельствуют о том, что эта тенденция меняется. Спад является распространенным и сосредоточенным в регионах, которые исторически были движущей силой глобальной миграции,

– заявили исследователи из Gallup.

Еще одна интересная тенденция заключается в том, что все больше американцев думают о переезде за границу. Впервые показатели выросли в 2016 году и продолжались в течение нескольких лет – и это свидетельствует не о краткосрочном политическом эффекте, а о более широком изменении мировоззрения.

Но несмотря на все эти изменения в статистике, все еще практически 900 миллионов людей по всему миру хотели бы переехать за границу. И из этих людей около 134 миллиона выбирают для себя США,

