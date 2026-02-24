Як пише МЗС України, для цього на порталі "Дія" запровадили нову категорію заяв – A1.2 "Вимушене переміщення за межі України".
Дивіться також Словаччина зробила важливий крок для українців: що змінюється вже зараз
Які можливості це відкриває?
Подання заяви дозволяє офіційно зафіксувати факт вимушеного виїзду за кордон, що в майбутньому може стати підставою для компенсацій у межах міжнародних механізмів відшкодування збитків.
Хто може подати заяву?
Нова категорія A1.2 призначена для повнолітніх громадян України, які:
- виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення Росії;
- перебувають за межами країни та не можуть повернутися з об'єктивних причин.
Важливо! Як пояснюють у "Дії", батьки або законні представники можуть подати заяву і від імені дитини. Важливо: подання заяви A1.2 не залежить від наявності статусу внутрішньо переміщеної особи (A1.1). Обидві категорії можуть існувати паралельно.
Для чого це потрібно?
Головна мета – створити офіційний цифровий доказ вимушеного переміщення. Кожна заява формує підтверджену історію, яку держава зможе використовувати:
- у міжнародних судових процесах;
- у механізмах компенсацій;
- під час формування реєстрів постраждалих;
- у програмах відновлення справедливості.
Таким чином, подання заяви – це спосіб зафіксувати свій статус для майбутнього відшкодування збитків.
Українці, які виїхали за кордон, зможуть отримати компенсацію / Фото Unsplash
Для оформлення заяви необхідно:
- авторизуватися на порталі "Дія";
- мати електронний підпис – "Дія.Підпис" або кваліфікований електронний підпис (КЕП);
- надати базову інформацію про обставини виїзду.
У заяві потрібно описати події, які змусили покинути Україну або перешкодили поверненню, вказати факт перетину кордону чи перебування за межами країни, а також інформацію про тимчасовий прихисток.
Що буде з українцями після 2027 року?
- Станом на кінець 2025 року в Європейському Союзі та країнах, що застосовують тимчасовий захист, понад 4,3 мільйона людей із України отримали статус тимчасового захисту через війну з Росією.
- Однак після 2027 року українські біженці повинні будуть переходити на національні дозволи на проживання, що залежатиме від законодавства конкретної країни.