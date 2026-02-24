Як пише МЗС України, для цього на порталі "Дія" запровадили нову категорію заяв – A1.2 "Вимушене переміщення за межі України".

Дивіться також Словаччина зробила важливий крок для українців: що змінюється вже зараз

Які можливості це відкриває?

Подання заяви дозволяє офіційно зафіксувати факт вимушеного виїзду за кордон, що в майбутньому може стати підставою для компенсацій у межах міжнародних механізмів відшкодування збитків.

Хто може подати заяву?

Нова категорія A1.2 призначена для повнолітніх громадян України, які:

виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення Росії;

перебувають за межами країни та не можуть повернутися з об'єктивних причин.

Важливо! Як пояснюють у "Дії", батьки або законні представники можуть подати заяву і від імені дитини. Важливо: подання заяви A1.2 не залежить від наявності статусу внутрішньо переміщеної особи (A1.1). Обидві категорії можуть існувати паралельно.

Для чого це потрібно?

Головна мета – створити офіційний цифровий доказ вимушеного переміщення. Кожна заява формує підтверджену історію, яку держава зможе використовувати:

у міжнародних судових процесах;

у механізмах компенсацій;

під час формування реєстрів постраждалих;

у програмах відновлення справедливості.

Таким чином, подання заяви – це спосіб зафіксувати свій статус для майбутнього відшкодування збитків.



Українці, які виїхали за кордон, зможуть отримати компенсацію / Фото Unsplash

Для оформлення заяви необхідно:

авторизуватися на порталі "Дія";

мати електронний підпис – "Дія.Підпис" або кваліфікований електронний підпис (КЕП);

надати базову інформацію про обставини виїзду.

У заяві потрібно описати події, які змусили покинути Україну або перешкодили поверненню, вказати факт перетину кордону чи перебування за межами країни, а також інформацію про тимчасовий прихисток.

Що буде з українцями після 2027 року?