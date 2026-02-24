Как пишет МИД Украины, для этого на портале "Дія" ввели новую категорию заявлений – A1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины".
Какие возможности это открывает?
Подача заявления позволяет официально зафиксировать факт вынужденного выезда за границу, что в будущем может стать основанием для компенсаций в рамках международных механизмов возмещения убытков.
Кто может подать заявление?
Новая категория A1.2 предназначена для совершеннолетних граждан Украины, которые:
- выехали за границу из-за полномасштабного вторжения России;
- находятся за пределами страны и не могут вернуться по объективным причинам.
Важно! Как объясняют в "Дії", родители или законные представители могут подать заявление и от имени ребенка. Важно: подача заявления A1.2 не зависит от наличия статуса внутренне перемещенного лица (A1.1). Обе категории могут существовать параллельно.
Для чего это нужно?
Главная цель – создать официальное цифровое доказательство вынужденного перемещения. Каждое заявление формирует подтвержденную историю, которую государство сможет использовать:
- в международных судебных процессах;
- в механизмах компенсаций;
- при формировании реестров пострадавших;
- в программах восстановления справедливости.
Таким образом, подачи заявления – это способ зафиксировать свой статус для будущего возмещения убытков.
Украинцы, которые выехали за границу, смогут получить компенсацию / Фото Unsplash
Для оформления заявления необходимо:
- авторизоваться на портале "Дія";
- иметь электронную подпись – "Дія.Підпис" или квалифицированную электронную подпись (КЭП);
- предоставить базовую информацию об обстоятельствах выезда.
В заявлении нужно описать события, которые заставили покинуть Украину или помешали возвращению, указать факт пересечения границы или пребывания за пределами страны, а также информацию о временном убежище.
Что будет с украинцами после 2027 года?
- По состоянию на конец 2025 года в Европейском Союзе и странах, применяющих временную защиту, более 4,3 миллиона человек из Украины получили статус временной защиты из-за войны с Россией.
- Однако после 2027 года украинские беженцы должны будут переходить на национальные разрешения на проживание, что будет зависеть от законодательства конкретной страны.