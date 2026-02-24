Как пишет МИД Украины, для этого на портале "Дія" ввели новую категорию заявлений – A1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины".

Какие возможности это открывает?

Подача заявления позволяет официально зафиксировать факт вынужденного выезда за границу, что в будущем может стать основанием для компенсаций в рамках международных механизмов возмещения убытков.

Кто может подать заявление?

Новая категория A1.2 предназначена для совершеннолетних граждан Украины, которые:

выехали за границу из-за полномасштабного вторжения России;

находятся за пределами страны и не могут вернуться по объективным причинам.

Важно! Как объясняют в "Дії", родители или законные представители могут подать заявление и от имени ребенка. Важно: подача заявления A1.2 не зависит от наличия статуса внутренне перемещенного лица (A1.1). Обе категории могут существовать параллельно.

Для чего это нужно?

Главная цель – создать официальное цифровое доказательство вынужденного перемещения. Каждое заявление формирует подтвержденную историю, которую государство сможет использовать:

в международных судебных процессах;

в механизмах компенсаций;

при формировании реестров пострадавших;

в программах восстановления справедливости.

Таким образом, подачи заявления – это способ зафиксировать свой статус для будущего возмещения убытков.



Украинцы, которые выехали за границу, смогут получить компенсацию / Фото Unsplash

Для оформления заявления необходимо:

авторизоваться на портале "Дія";

иметь электронную подпись – "Дія.Підпис" или квалифицированную электронную подпись (КЭП);

предоставить базовую информацию об обстоятельствах выезда.

В заявлении нужно описать события, которые заставили покинуть Украину или помешали возвращению, указать факт пересечения границы или пребывания за пределами страны, а также информацию о временном убежище.

