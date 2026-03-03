Новые правила нужны для того, чтобы обеспечить максимальную надежность паспортов, которые принимает страна, сообщают в МИД Финляндии.

Интересно Украинцы застряли на Бали из-за закрытого неба над ОАЭ: как они будут возвращаться

Когда Финляндия прекратит признавать российские паспорта без биометрии?

Уже с 1 июня 2026 года россияне, имеющие паспорта старого образца – то есть такие, не содержащие чип с биометрическими идентификационными данными – уже не смогут попасть в Финляндию. В России такие паспорта выдают на 5 лет, и они существуют параллельно с новыми документами.

Подобное решение ранее принял и ряд других стран ЕС, и тогда в Финляндии заявили, что следят за ситуацией. Впрочем, правило все же будет иметь несколько исключений:

для лиц, младше 18 лет;

для владельцев небиометрических паспортов, уже получивших вид на жительство до 1 июня 2026 года.

Важно! Еще в начале сентября 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией, и Еврокомиссия предложила странам, входящих в ЕС ввести более жесткие условия для выдачи шенгенских виз россиянам. А многие страны, граничащие с Россией, например Финляндия, Чехия, Польша и страны Балтии и вообще запретили въезд российским туристам.

К слову, в Финляндии сейчас проживает почти 50 000 украинских беженцев, пишет UN.

Какие еще новости из Европы стоит знать?