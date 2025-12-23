Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Яка країна Європи в небезпеці через дії Росії?

Цього разу мовиться не про безпосередній військовий напад, а радше про дії у сірій зоні. Одна з європейських країн мусить покладатися тільки на допомогу сусідів – і Росія вже випробовувала її.

Ідеться про Ірландію, зокрема, про випадок, коли літак Зеленського супроводжували російські дрони. І, можливо, українського президента врятувало тільки те, що він прилетів раніше, ніж мав.

Не є неможливим сценарій, за якого лідер західного опору проти Росії – людина, чиє виживання є ключовим для зовнішньої політики Великої Британії, – був би вбитий у небі лише за кілька кілометрів від Британії,

Медіа переконане: прихильність до миру з часом перетворилася на відкрите запрошення Путіну.

В розмові з журналістами Том Клонан, ірландський сенатор і капітан армії у відставці, прямо сказав: Ірландія – найслабша ланка Європи, якщо йдеться про безпеку, оборону та розвідку.

Довкола Ірландії є мережа підводних кабелів та газопроводів – три чверті найважливіших трансатлантичних кабелів. Але ця країна не має сучасних радіолокаційних чи гідролокаційних систем і "зазвичай дізнається про російські операції у сірій зоні лише тоді, коли його інформують союзники, насамперед Велика Британія".



Підводні кабелі довкола Ірландії / Інфографіка The Telegraph

Які ще інциденти були довкола Ірландії:

У листопаді 2024 року там помітили російський корабель "Янтар". Він цікавився кабелями Microsoft і Google (ці компанії мають штаб-квартири в Ірландії) і залишив у воді датчики для відстеження підводних човнів Королівського флоту. Також "Янтар" здатен розрізати кабелі.

У грудні 2023 року британський військовий корабель і гелікоптер переслідували російський підводний човен, виявлений поблизу гавані Корк.

У 2020 році російські бомбардувальники Ту-95 тричі на тиждень входили в повітряний простір Ірландії, їх перехоплювали британці.

The Telegraph указали, що після виявлення військових дронів біля літака Зеленського Ірландія не закрила повітряний простір і не попередила цивільну авіацію. А за інцидент так ніхто і не взяв відповідальність, різні служби звинувачують одне одного.

Ірландія є членом ЄС, але не НАТО, що відповідає її зобов'язанню бути нейтральною у разі збройного конфлікту. Уникаючи військових конфліктів, Дублін розраховував не наживати собі ворогів. Поряд із географічним розташуванням на західному краю Європи, ця мирна репутація загалом замінила ефективні суверенні збройні сили,

Країна витрачає на оборону найменше з усіх держав ЄС. Вона заплющує очі на небезпеки: уряд поки що відхилив запит військових на нову ескадрилью винищувачів-перехоплювачів, флагманський корабель ВМС Ірландії вивели з експлуатації у 2022 році і нічим не замінили, а старі гармати на суднах використовують металеві приціли часів Другої світової війни.

Тобто зараз Ірландія не має жодного корабля, оснащеного сучасною зброєю, системами виявлення чи технологіями глушіння.

Водночас гроші в країні є – бракує політичної волі.

"Тут склалася думка, що не тільки конфлікт є поганим, але й кожен, хто готується до конфлікту або говорить про конфлікт, також є поганим. Це як ніби лікарі сказали, що треба припинити інвестувати в лікарні, щоб не спровокувати рак, або що кліматичні зміни є поганими, тому давайте ігнорувати їх і сподіватися, що вони ігноруватимуть нас", – різко висловився Катал Беррі, колишній заступник командира спеціальних операцій армійського рейнджера ірландської армії.

Що сказали в Ірландії про інцидент із літаком Зеленського?

Прем'єр Ірландії вважає, що це пов'язано із можливим використанням заморожених активів на користь України. А також вписується у дестабілізаційні дії Росії у ЄС.