Москва може проводити приховані підводні операції у Європі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Як Росія посилює розвідку європеських підводних комунікацій?

У листопаді минулого року з віддаленої бухти Кольського півострова у тривале тримісячне плавання вирушило синьо-біле судно. На перший погляд воно виглядало як цивільне, проте його маршрут – через узбережжя Норвегії, Ла-Манш, Ірландське море, далі до Середземного моря і Суецької протоки – мав зовсім іншу мету.

Це був російський розвідувальний корабель "Янтар", обладнаний сучасними системами для стеження та роботи з підводними кабелями, від яких залежить інтернет, енергетика, військові комунікації та фінансові операції країн НАТО.

Це інструмент, який Росія використовує, щоб якимось чином... не дати нам заснути. Він слідує за кабельними лініями та трубопроводами, роблячи зупинки. Ми дуже уважно стежимо за ним,

– сказав один високопоставлений командувач НАТО раніше цього року.

"Янтар" був зафіксований у листопаді над критично важливими підводними кабелями в Ірландському морі. Також його неодноразово виявляли в районі кабельних з’єднань між Норвегією та архіпелагом Шпіцберген, який має стратегічне значення для Росії.

Зверніть увагу! Операціями судна керує засекречене Головне управління глибоководних досліджень (GUGI) або секретна військова частина 40056. Його діяльність відстежує ЦРУ ще з часів Холодної війни. ГУГІ діє незалежно від інших збройних сил Росії і підзвітне напряму Міноборони.

Присутність судна у британських водах вже викликала реакцію Лондона: міністр оборони Джон Гілі назвав це свідченням зростання російської агресії. За оцінками військових, з осені 2023-го протягом 13 місяців "Янтар" та інші російські судна проводили регулярне спостереження за об’єктами критичної інфраструктури біля Британії.

Чим загрожує така діяльність GUGI?

Експерти зазначають, що після певного затишшя у 2022–2023 роках через війну в Україні Росія відновила активність GUGI, перейшовши до більш агресивної тактики.

Підводна інфраструктура залишається вразливою мішенню: 99% цифрових комунікацій Британії проходить через океанські кабелі, а три чверті газопостачання країни забезпечують морські трубопроводи. Особливу чутливість мають кабелі, що передають дані для Інтегрованої системи підводного спостереження – спільної військової мережі США та Великої Британії для відстеження підводних човнів.

"Янтар" оснащений підводними апаратами з маніпуляторами, які можуть підключатися до військових і інтернет-кабелів і перехоплювати інформацію з них, а також встановлювати вибухові пристрої, які можна підірвати в майбутньому.

Західні військово-морські чиновники повідомили FT, що "Янтар", ймовірно, вишуковував вузли між декількома кабелями, де пошкодження матиме максимальний вплив.

Якщо напруженість небезпечно зросте, Росія може вимкнути світло і відключити наші енергетичні та комунікаційні системи, сподіваючись таким чином запобігти ескалації до справжньої війни,

– зазначив капітан Девід Філдс, колишній військово-морський аташе Британії.

