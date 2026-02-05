Що очікує на Росію у найближчі місяці?

Євросоюз розглядає можливість запровадження морської заборони на послуги, які необхідні для транспортування російської нафти, зокрема страхування та перевезення, про що пише WP.

Читайте також Кремль йде в ва-банк: за скільки продається нафта з Росії насправді

Така заборона суттєво посилила б санкції проти російської нафти. Зокрема минулого тижня 14 європейських країн попередили: вони можуть перехоплювати "тіньовий флот".

Так доходи Росії від нафти у січні впали на 50%, якщо порівнювати з тим самим місяцем 2025 року – після впровадження жорстких санкцій США проти "Роснєфть" і "Лукойл". Ці обмеження змусили Москву погоджуватися на дедалі більші знижки — понад 20 доларів за барель

Всі ці заходи – разом зі згодою Індії припинити закупівлю російської нафти – можуть ще більше виснажити ресурси, які необхідні Москві для живлення її воєнної машини.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Кремль через посередників скуповував застарілі танкери й створив так званий "тіньовий флот", щоб зменшити залежність від західних судноплавних послуг та знизити санкційні ризики. Замість страхування такі танкери часто отримують страхування в Росії за підтримки центрального банку та ходять під прапорами юрисдикцій із м’якшими вимогами, щоб приховати походження нафти.

Зверніть увагу! Запропоновані заходи можуть торкнутися майже половини російського нафтового експорту – близько 3,5 мільйонів барелів на добу.

Російський експорт нафти надзвичайно чутливий до збоїв у судноплавстві. Це ахіллесова п’ята,

– сказав Яніс Клуґе, економіст Німецького інституту міжнародних та безпекових справ.

Навіть без додаткових ризиків для експорту нафти російські фінансові чиновники дедалі наполегливіше пишуть Путіну з попередженнями про можливу кризу вже влітку. Вони застерігають, що падіння доходів означає:

неминуче зростання бюджетного дефіциту;

посилення тиску на банківську систему через високі відсоткові ставки;

корпоративний борговий бум для фінансування війни.

Один із московських бізнес-керівників сказав, що криза може вдарити "через три-чотири місяці", оскільки з’являються ознаки того, що реальна інфляція виходить далеко за межі офіційно заявлених 6%, попри збереження ставки на високому рівні 16%.

Зауважте! Майже немає ознак того, що Путін готовий відмовитися від максималістських воєнних вимог Кремля.

Не вся російська нафта перебуває під санкціями. Західні компанії можуть перевозити її за умови продажу нижче цінової стелі.

ЄС раніше вагався щодо повної заборони через побоювання контрпродуктивного стрибка цін на нафту. Але коли США у жовтні запровадили санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, то частка російського нафтового видобутку під санкціями США різко зросла до 80%.

Україна також активізувала власні зусилля з ураження тіньового флоту, ще більше змінюючи вартість перевезень російської нафти. З кінця листопада українці атакували щонайменше дев’ять танкерів, пов’язаних із Росією.

Зауважте! Європейські уряди, ймовірно, і надалі гратимуть у "кішки-мишки" з нелегальною російською нафтою.

Нагадаємо, що Євросоюз вже фіналізував 20-й пакт санкцій проти Росії. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Президент України розповів, що провів розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Це стало відомо у понеділок, 2 лютого.

Урсула поінформувала про фіналізацію 20-го пакета санкцій проти Росії,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що вже можна побачити вплив обмежень на російську економіку.

Що ще слід знати про новий пакет санкцій?