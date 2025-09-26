Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Росія вже неодноразово порушувала повітряний простір європейських країн. Все це обов'язково наростатиме.
До теми Росія проводить найбільшу підривну кампанію в Європі за майже 80 років: інтерв'ю генерала Раяна
Як може початися війна між Росією та Європою?
Як наголосив Шейтельман, російські провокації в європейських країнах можуть перейти навіть у щоденний режим. Так само все відбувалося і у війні в Україні. Захід боїться ескалації, але Росія постійно підвищує ставки.
Росія здійснювала ескалацію на війні щодня. Спершу обстріли, потім розстріли мирних жителів, потім знищувала енергетичну інфраструктуру, запустила "Орешник". Та сама ескалації відбуватиметься і у Європі,
– зазначив Шейтельман.
До Естонії вже залітали винищувачі МіГ-31. Під час одного з таких випадків з них "цілком випадково" може впасти якась ракета. І, звісно, росіяни будуть розповідати, що це не вони.
В такій "грі" завжди є роль випадково. Колись ці літаки можуть бути збиті. Якщо ти ходиш по лезу, то завжди щось стається. Або ж натівські винищувачі можуть впасти. Все це відбуватиметься до першого серйозного інциденту. Війна між Росією та Європою – неминуча,
– сказав Шейтельман.
Не варто забувати, що Росія тривалий час намагається здійснити катастрофу з політичними лідерами ЄС. До прикладу, вони глушили сигнал GPS, через що літак, де перебувала Урсула фон дер Ляєн, спершу не міг приземлитися.
Гібридні російські атаки у Європі: коротко
- 24 вересня літак із пані міністром оборони Іспанії також зазнав проблем із GPS. Вони пролітали біля Калінінграда.
- У Данії вже кілька разів закривали аеропорти через невідомі дрони. Однак там так і не вирішили їх збивати. Схожі інциденти відбулися в Норвегії та Швеції.
- 19 вересня три російські МіГ-31 залетіли до Естонії, де перебували 12 хвилин. НАТО підіймало винищувачі F-35 у відповідь.