Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання 20minutos.

Що відомо про інцидент над Балтійським морем?

Джерела в Міністерстві оборони повідомили, що цей військовий літак "підготовлений до того, щоб не зазнавати втручань", а подібні випадки "звичні" на цьому маршруті, навіть у комерційних рейсах.

За даними іспанських ЗМІ, інцидент не спричинив жодних негативних наслідків, оскільки літак отримував сигнали від військового супутника.

На борту, окрім міністерки, перебували члени сімей військових іспанського аеротактичного загону Vilkas, розташованого на авіабазі Шяуляй у Литві та залученого в місії з патрулювання повітряного простору Балтії. Також у літаку були журналісти, які супроводжували Роблес під час візиту на базу для зустрічі з литовським колегою в рамках координації дій НАТО зі стримування Росії.

Цікаво! Аналогічна ситуація сталася три тижні тому з літаком, на якому до Болгарії летіла президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Візит Роблес до Литви відбувається на тлі нещодавніх порушень повітряного простору союзних країн, включно з Литвою, з боку російських безпілотників або літаків, через що Рада безпеки ООН двічі проводила консультації. Останнє засідання відбулося у вівторок, 23 вересня.

Європейські політики вже не вперше потрапляють у подібні ситуації