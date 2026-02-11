Авіаційний експерт Валерій Романенко пояснив 24 Каналу, що активність транспортної авіації може вказувати на підготовку до масштабної ракетної атаки, проте точно передбачити час та інтенсивність удару неможливо.

Дивіться також: Це була їхня перша ніч на новому місці, – голова ОДА про загибель батька і 3 дітей у Богодухові

Чому Росія активізувала перекидання ракет?

Зверніть увагу! Над Львовом збили два ворожі ракети "Кинджал". Сил ППО успішно їх знешкодили, руйнувань і постраждалих немає. Міські служби перевіряють територію, а мешканців закликають повідомляти важливу інформацію на гарячу лінію.

Помічена активність російської військово-транспортної авіації, яка перекидає крилаті ракети та здійснює ротацію полків дальньої авіації.

"Дальня стратегічна авіація використовує переважно крилаті ракети. Хоча МіГ-31К, який застосовує "Кинджали", теж входить до складу авіації, основна маса літаків озброєна саме крилатими ракетами", – пояснив Романенко.

Можливо, військові транспортні літаки зараз перекидають ракети на оперативні аеродроми російської стратегічної авіації на Оленью та Енгельс.

Я не можу передбачити. Тут можна якось вираховувати, що ця активність транспортної авіації, можна приблизно зрозуміти для чого вона. Але коли буде наліт, з якою інтенсивністю, – сказати важко,

– наголосив експерт.

Що ще відомо про активність російської авіації?