Вижила лише 35-річна вагітна мати – жінка отримала травми й опіки. Про це повідомляє очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Дивіться також Ворожий БпЛА вдарив по Богодухову: вагітна матір загиблих дітей виборює життя

Що відомо про родину?

Російські війська вночі завдали удару по Богодухову на Харківщині, внаслідок чого загинула родина з трьома малолітніми дітьми.

Жертвами атаки стали дворічні близнюки Іван і Владислав, їхня однорічна сестра Мирослава та 34-річний батько Григорій. Вижила лише 35-річна вагітна мати Ольга – жінка отримала травми та опіки, їй надали допомогу і вже виписали з лікарні.

За даними Синєгубова, родина лише нещодавно евакуювалася із Золочева, рятуючись від постійних обстрілів, і ця ніч у новому домі стала для них першою. Унаслідок атаки також постраждала 73-річна сусідка – вона пережила гостру стресову реакцію, медики надали їй необхідну допомогу.

Армія Росії вкотре прицільно атакувала звичайний житловий будинок посеред ночі. Черговий терористичний акт держави, яка воює проти мирного населення – проти маленьких дітей, вагітних жінок, людей похилого віку,

– сказав очільник ОДА.

Що відомо про атаку?