Про це повідомив міський голова Богодухова Володимир Бєлий.
Дивіться також Батько, який загинув з дітьми через удар по Богодухові, був військовим з ампутацією
Які наслідки атаки по Богодухові?
Внаслідок російської атаки ударними безпілотниками по Богодухові, що на Харківщині було вщент знищено приватний житловий будинок.
У ньому проживала сім'я з п'яти людей, які лише нещодавно через безпекові заходи переїхали із селища Золочів.
Ворожий безпілотник, ймовірно типу "Герань-2", забрав життя трьох діток – дворічної дівчинки та двох однорічних хлопчиків. Загинув також їхній 34-річний батько.
На щастя, вдалось врятувати матір дітей. Вона перебуває на 35-му тижні вагітності. Медики, які наразі борються за її життя, кажуть, що жінка зазнала вибухового поранення, черепно-мозкової травми, акубаротравми й термічних опіків.
Крім того, постраждала 74-річна жителька сусіднього будинку – у неї діагностували гостру реакцію на стрес і гіпертонічний криз.
Мати й бабуся виборюють життя під наглядом лікарів. Немає слів, щоб утішити рідних. Немає такої молитви, яка б вилікувала серце матері, що втратила дітей. Ми лише можемо бути поруч, розділити цей тягар і закарбувати в пам'яті кожне ім'я,
– написав міський голова.
Через смертельну атаку, яка забрала життя мешканців міста, 11 – 13 лютого на території Богодухівської громади оголошено дні жалоби.
У цей період у громаді скасують усі розважальні та масові заходи. На адміністративних будівлях, а також на будівлях підприємств і установ прапори будуть приспущені в знак скорботи.
Яких смертельних ударів нещодавно завдала Росія?
6 лютого Анастасія Пашкевич підвозила батька в село. Він приїхав з-під Покровська на декілька днів. Коли дівчина поверталася додому, росіяни вдарили по автівці "Ланцетом". Анастасія переїхала на Сумщину з Чернігівщини, де пережила окупацію.
10 лютого окупанти вдарили по Слов'янську. Загинули троє людей, у тому числі 11-річна дівчинка і її мати. Один із будинків був зруйнований до фундаменту. 16 людей поранено.
9 лютого російські безпілотники атакували приватний сектор Богодухова, зруйнувавши житловий будинок. Окупанти вбили в Богодухові жінку та 10-річного хлопчика. Їхні тіла дістали з-під завалів.