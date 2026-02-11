Об этом сообщил городской голова Богодухова Владимир Белый.

Какие последствия атаки по Богодухову?

В результате российской атаки ударными беспилотниками по Богодухову, что на Харьковщине был полностью уничтожен частный жилой дом.

В нем проживала семья из пяти человек, которые только недавно из-за мер безопасности переехали из поселка Золочев.

Вражеский беспилотник, вероятно типа "Герань-2", унес жизни трех детей – двухлетней девочки и двух годовалых мальчиков. Погиб также их 34-летний отец.

К счастью, удалось спасти мать детей. Она находится на 35-й неделе беременности. Медики, которые сейчас борются за ее жизнь, говорят, что женщина получила взрывное ранение, черепно-мозговой травмы, акубаротравмы и термических ожогов.

Кроме того, пострадала 74-летняя жительница соседнего дома – у нее диагностировали острую реакцию на стресс и гипертонический криз.

Мать и бабушка борются за жизнь под наблюдением врачей. Нет слов, чтобы утешить родных. Нет такой молитвы, которая бы вылечила сердце матери, потерявшей детей. Мы только можем быть рядом, разделить это бремя и запечатлеть в памяти каждое имя,

– написал городской голова.

Из-за смертельной атаки, которая унесла жизни жителей города, 11 – 13 февраля на территории Богодуховской громады объявлены дни траура.

В этот период в громаде отменят все развлекательные и массовые мероприятия. На административных зданиях, а также на зданиях предприятий и учреждений флаги будут приспущены в знак скорби.

