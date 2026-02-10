Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Смотрите также В Запорожье повторно прогремели взрывы: там тревога звучит уже более суток

Что известно об атаке на Славянск?

Во вторник, 10 февраля, враг нанес массированный удар шестью "ФАБ-250" из УМПК по Славянску Донецкой области.

По предварительным данным, российский авиаудар удар пришелся на частный жилой дом – он разрушен до основания. Из-под завалов спасателям удалось достать тела женщины и ее 11-летней дочери. Еще по меньшей мере 14 мирных жителей травмированы, среди них – семилетний ребенок.

По состоянию на 14:00 количество раненых в результате вражеского обстрела увеличилось до 16 человек.

Кроме того, подверглись разрушениям частные дома, СТО, котельная и нежилые помещения.

В прокуратуре отметили, что всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Сейчас устанавливаются масштабы обстрела и тип примененного вооружения.

Под процессуальным руководством Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Где еще недавно гремели взрывы?