Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
Смотрите также В Запорожье повторно прогремели взрывы: там тревога звучит уже более суток
Что известно об атаке на Славянск?
Во вторник, 10 февраля, враг нанес массированный удар шестью "ФАБ-250" из УМПК по Славянску Донецкой области.
По предварительным данным, российский авиаудар удар пришелся на частный жилой дом – он разрушен до основания. Из-под завалов спасателям удалось достать тела женщины и ее 11-летней дочери. Еще по меньшей мере 14 мирных жителей травмированы, среди них – семилетний ребенок.
По состоянию на 14:00 количество раненых в результате вражеского обстрела увеличилось до 16 человек.
Кроме того, подверглись разрушениям частные дома, СТО, котельная и нежилые помещения.
В прокуратуре отметили, что всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Сейчас устанавливаются масштабы обстрела и тип примененного вооружения.
Под процессуальным руководством Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
Где еще недавно гремели взрывы?
Взрывы днем 10 февраля прогремели в Одесской области. В регионе была ракетная опасность. Мониторы писали о вероятном пуске "Искандеров" или С-300/С-400. Впрочем, фиксации цели не было. Предполагают, что это работала российская "певео" на оккупированном полуострове.
9 февраля российская армия применила дроны по Киевской области. Местные слышали работу украинской ПВО.
Также 9 февраля ночью враг ударил по критическому объекту в Нововолынской общине, что в Волынской области. Там под атаку попал энергообъект. Несмотря на это ситуация в коммунальной сфере пока контролируемая.